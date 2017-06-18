В Минобороны рассказали, где в субботу были ранены 5 бойцов
Воскресенье, 18 июня 2017, 12:47
За прошедшие сутки в зоне АТО 5 военнослужащих получили ранения и травмы во время обстрелов в Крымском, районе Авдеевки и в Зайцево.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, 5 военнослужащих получили ранения и боевые травмы. Эти санитарные потери силы АТО понесли во время обстрелов в Крымском, районе Авдеевки и в Зайцево", - сказал он.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 66 вражеских обстрелов.
Украинская правда