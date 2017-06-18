На выборах во Франции фиксируют крайне низкую явку

По состоянию на 12.00 по местному времени в голосовании на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные МВД Франции.

Явка в 17,75% в 12.00 является более низкой даже чем во время первого тура парламентских выборов - в минувшее воскресенье в голосовании по состоянию на это время приняли участие почти 20% избирателей.

Кроме того, такая явка ниже чем во время парламентских выборов предыдущих лет.

Издание отмечает, что в случае сохранения тенденции явка может упасть до исторически низкого уровня.

Во время первого тура в выборах приняли участие менее половины избирателей.

Согласно мажоритарной системе, голосования во втором туре происходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе. В первом туре в округах удалось избрать лишь четырех депутатов.

По прогнозам, партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" вместе с союзниками по итогам выборов может рассчитывать на рекордные 440-470 мандатов в 577-местном парламенте.

Европейская правда