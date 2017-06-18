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Вкладчики банков-банкротов получили более 87 миллиардов гривен

Воскресенье, 18 июня 2017, 15:31

По состоянию на 1 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,327 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.

"Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июня в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 92 банка-участника.

Экономическая правда

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Темы: банкиденьги
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