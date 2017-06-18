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В Украину из РФ пытались провезти детали для танков

Воскресенье, 18 июня 2017, 17:51

В пункте пропуска "Сеньковка" обнаружили товары военного назначения, которые на территорию Украины пытались провезти из РФ.

Об этом 18 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пакет с товаром был обнаружен в рейсовом автобусе. Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна".

"Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передачу, которую он получил в Санкт-Петербурге от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов. Груз был изъят", - сообщили в ГПСУ.

 

 
 
фото - пресс-служба ГПСУ

В управление СБУ направлено уведомление для внесения в ЕРДР по ст.333 УК "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Темы: оружиеграницаРосcия
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