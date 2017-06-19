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Иран запустил ракеты по Сирии

Понедельник, 19 июня 2017, 03:18

Иран 18 июня запустил ракеты по восточной части Сирии.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

 Запуск ракет средней дальности класса "земля - ​​земля" состоялся с западной части Ирана по району сирийского города Дейр-аз-Зор.

Целью атаки была "штаб-квартира и мобилизационные центры террористов, которые поддерживают и создают автомобильные бомбы". В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что им удалось уничтожить "большое количество террористов".

Ракетные атаки произошли через неделю после того, как боевики напали на иранский парламент и мавзолей аятоллы Руголлы Хомейни, основателя Исламской республики. Тогда погибли десятки человек. Ответственность за то нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". Корпус стражей исламской революции добавил в заявлении, что "пролитие невинной крови не останется без ответа".

Радио Свобода

Темы: ИранСирия
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