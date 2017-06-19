Коалиция сбила самолет армии Асада

Возглавляемая США коалиция сбила самолет сирийских ВВС.

Об этом говорится в заявлении коалиции.

Отмечается, что это было сделано, из-за того, что сирийский самолет наносил удар по бойцам, сотрудничающим с коалицией Демократических сил Сирии (ДСС).



"В 18:43 самолет Су-22 ВВС Сирии сбросил бомбы близ бойцов ДСС к югу от города Табка. В соответствии с правилами ведения боя и с принципом коллективной самообороны сил Коалиции этот самолет был немедленно сбит американским F/A-18E Super Hornet", - говорится в документе.



В коалиции отметили, что до этого, в 16:43 по сирийскому времени, проправительственные сирийские силы напали на ДСС в населенном пункте к югу от Табки, вынудив повстанцев отступить. Самолеты коалиции остановили продвижение бойцов формирований, поддерживающих Дамаск. Кроме того, в коалиционном командовании связались с РФ для помощи в прекращении боевых действий.



В коалиции после инцидента со сбитым самолетом ВВС Сирии заявили, что не стремятся к конфронтации с Дамаском и его партнерами, но будут защищать свои силы от любых угроз.



"Цель коалиции - победа над ИГ в Ираке и Сирии. Коалиция не стремится к тому, чтобы сражаться с сирийским режимом, Россией или с силами, которые поддерживают их. Но мы без колебаний будем защищать свои силы и силы наших партнеров от любых угроз", - говорится в заявлении.

Интерфакс-Украина