НАТО в ходе учений отработало отражение атаки РФ
Американские и британские военные провели широкомасштабные учение НАТО на границе между Польшей и Литвой.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе учений военные отработали сценарий, в ходе которого Россия якобы пыталась отрезать балтийские государства от остальной части Альянса.
Отмечается, что протяженность границы в районе, известном как Сувалкский коридор, составляет 104 км. Если Россия его захватит, то она отрежет Эстонию, Литву и Латвию от НАТО.
Учения проходили два дня. В них принимали участие вертолеты США и Британии, а также войска из Польши, Литвы и Хорватии.
"Мы должны практиковаться, мы должны продемонстрировать, что мы можем поддерживать союзников, обеспечить сохранение коридора и поддерживать эту связь", - сказал командующий американских сил в Европе Бен Ходжес.