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НАТО в ходе учений отработало отражение атаки РФ

Понедельник, 19 июня 2017, 05:32

Американские и британские военные провели широкомасштабные учение НАТО на границе между Польшей и Литвой.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе учений военные отработали сценарий, в ходе которого Россия якобы пыталась отрезать балтийские государства от остальной части Альянса.

Отмечается, что протяженность границы в районе, известном как Сувалкский коридор, составляет 104 км. Если Россия его захватит, то она отрежет Эстонию, Литву и Латвию от НАТО.

Учения проходили два дня. В них принимали участие вертолеты США и Британии, а также войска из Польши, Литвы и Хорватии.

"Мы должны практиковаться, мы должны продемонстрировать, что мы можем поддерживать союзников, обеспечить сохранение коридора и поддерживать эту связь", - сказал командующий американских сил в Европе Бен Ходжес.

Темы: НАТОРосcия
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