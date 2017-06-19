В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки

18 июня в зоне проведения антитеррористической операции 6 бойцов получили ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 6 наших бойцов получили ранения. Это произошло на донецком направлении во время обстрелов со стороны противника", – сказал представитель АТО.



Украинская правда