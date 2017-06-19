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За день на Донбассе ранили 2 бойцов ВСУ, на Бахмутский трассе горячо

Понедельник, 19 июня 2017, 19:02

С полуночи до 18:00 понедельника, 19 июня, на востоке Украины боевики 21 раз обстреляли украинских защитников, двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, противник вел огонь по позициям ВСУ вдоль всей линии соприкосновения.

"Дважды оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями системы вооружения", – информирует штаб.

Активнее всего в понедельник противники Украины прибегали к вооруженным провокациям на приморском и луганском направлениях.

Так, на приморском направлении ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя.

Из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березовой. Кроме того, неподалеку Талаковки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении "оккупанты еще до рассвета трижды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов подразделения сил АТО, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки".

По полудню пророссийские боевики совершили обстрел наших позиций в районе н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге. Там под прикрытием огня из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских защитников пытался подстрелить снайпер.

На луганском направлении "первая вражеская вооруженная провокация была зафиксирована ночью вблизи Станицы Луганской, где боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Впоследствии боевики "дважды плотно били из гранатометов различных систем по опорным пунктам сил АТО, расположенным неподалеку от Новозвановки".

С 11:00 боевики активизировались в районе Бахмутской трассы: "Там подразделения российско-оккупационных войск уже несколько раз открывали огонь по нашим оборонным укреплениям в районе Крымского. Использовал противник 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение".

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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