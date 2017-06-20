За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четыре бойца ВСУ

За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения, четверо украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Подразделения российско-оккупационных войск применяли тяжелую артиллерию меньше чем обычно, однако обстреливать позиции ВС Украины из других видов оружия не прекратили.

Приморское направление. На этом участке фронта боевики вчера чаще всего открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО - 19 раз.

Под огонь противника попали опорные пункты ВСУ в районе Широкиного, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутового, Березового и Марьинки. Здесь оккупанты систематически нарушали "режим тишины", используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, в отдельных случаях - зенитные установки и вооружение БТР.

Вблизи Павлополя боевики вели огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксировано 9 фактов применения российскими наемниками оружия.

Самой сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Там захватчики и днем, и ночью неоднократно открывали огонь из пехотного вооружения различных модификаций, однажды били с зенитной установки.

Также на этом направлении под вражеский огонь попали украинские воины, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцевого и Новолуганского. Там боевики тоже не применяли артиллерии, впрочем довольно плотно под прикрытием гранатометов били из стрелкового оружия.

Луганское направление. Только на этом участке за прошедшие сутки боевики применяли артиллерию калибром свыше 100 мм.

Больше всего обстрелов на этом участке было в районе Бахмутской трассы. Там, вблизи Крымского, российско-террористические бандформирования трижды использовали против украинских защитников минометы калибра 120 мм. Там же оккупанты достаточно интенсивно били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, без применения артиллерии боевики осуществляли обстрелы позиций ВС Украины, которые расположены неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Старого Айдара и Новоалександровки.