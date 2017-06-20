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Авдеевка почти 2 недели без газа, Александровку подключат к воде

Вторник, 20 июня 2017, 08:51

Авдеевка с 7 июня без газоснабжения, подземный газопровод не ремонтируют из-за опасности для работников.

Об этом сообщает по состоянию на 7 утра 20 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Между тем, уже все населенные пункты Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов Донецкой области подключены к централизованному водоснабжению.

В пгт Александровка восстановить водоснабжение и подачу воды потребителям планируют во вторник, 20 июня.

Накануне на участке водопровода с. Новодонецкое – пгт Александровка отремонтировали продольную трещину, образовавшуюся при гидроударе, и заполняли систему водопровода и резервного резервуара.

В то же время, жителям Александровки подвозят воду.

Как известно, 10 июня в ходе боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на оккупированной территории повредили 2 высоковольтные линии электропередач и трансформаторную подстанцию, из-за чего остановилась насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода. Без централизованного водоснабжения осталось 72 н.п. в 5 районах области.

Алена Рощенко, УП

Темы: АвдеевкаДонбассДонецкая область
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