Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко с Трампом: Гонки неуместны

Вторник, 20 июня 2017, 14:38

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом ранее чем с Владимиром Путиным, заявил, что "гонка неуместна".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, может информация президента Украины, изложенная руководству США, повлиять на американо-российские отношения.

Как отметил Песков, в Кремле надеются, что Белый дом даст "сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей".

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки", - сказал пресс-секретарь. Песков отметил, что информация "с реальным положением дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне могут ознакомиться со всеми нюансами и со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве согласно подписанным в Минске договоренностями".

"Вряд ли здесь какие-то гонки уместны", - добавил он. Он подчеркнул, что переговоры глав Украины и США касаются двусторонних отношений и "это суверенное дело двух стран".

"Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать Киеву мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей", - сказал Песков.

При этом он добавил, что Москва не готовит требования для Вашингтона для нормализации двусторонних отношений, обсуждение проблем идет в "рутинном порядке", и стороны доказывают друг для друга "темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями". "Круг этих тем известно, но пока констатировать начало конструктивного обсуждения мы не можем", - сказал пресс-секретарь Путина.

Как известная, 20 июня президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Вашингтоне, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Руководство РФ всячески отрицает присутствие российских военных на Донбассе. В мае 2015 году на Донбассе задержали российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева после боя, в котором погиб украинский военный, вблизи города Счастье Луганской области. В мае 2016 их обменяли на украинском летчица Надежда Савченко, которая была похищена на территории Украины российскими спецслужбами и вывезен в РФ.

Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что лично встречался в Донбассе с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений российской армии.

Темы: ТрампПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: