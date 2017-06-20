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МИД просит украинцев регистрироваться в РФ

Вторник, 20 июня 2017, 17:23

МИД предупреждает украинцев, что в России им придется проходить обязательную регистрацию в России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на официальной странице в Facebook.

"Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев во время проведения Кубка конфедераций 2017. Иностранцам, которые планируют находиться на территории городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля текущего года придется зарегистрироваться в течение суток по месту прибытия в органах Министерства внутренних дел РФ", - говорится в сообщении.

Также эта норма будет действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года во время проведения Чемпионата Мира по футболу в городах Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам регистрироваться в соответствующих территориальных органах МВД России.

Темы: МИД
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