Порошенко и Тиллерсон обсудили предоставление оборонительного оружия Украине

Президент Петр Порошенко в ходе визита в США обсудил с госсекретарем Рексом Тиллерсоном пути предоставления оборонительного оружия Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Также стороны обсудили возвращение Крыма и прекращение агрессии РФ на Донбассе.

"В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции о прекращении российской агрессии на Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи Президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Тиллерсон обсудили вопрос скорейшего освобождения украинских заложников.

Госсекретарь, в свою очередь, заявил, что санкции против РФ продолжатся до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США.