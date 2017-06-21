На Донбассе задержаны два боевика "ДНР"

Полиция задержала на Донбассе двух бывших боевиков "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

"Первый, местный житель Горловки, в 2016 году проходил службу в мотострелковой бригаде "ДНР" в должности минометчика. А второй, житель Донецка, в 2014-2015 годах находился в составе "Казачьего Союза войска Донского". Обоим сообщено о подозрении, им грозит уголовная ответственность", - заявили в полиции.

Задержанный горловчанин рассказал правоохранителям, что в 2016 году узнал, что начался набор в так называемой первой отдельной Славянской мотострелковой бригаде. По его словам, зарплату обещали 15000 рублей в месяц, поэтому он решил присоединиться к террористам.

С июня по сентябрь 2016 года мужчина участвовал в учениях и охране периметра части в селе Приморское Тельмановского района.

В начале 2017 года он решил изменить деятельность и устроиться охранником в Киеве. Горловчанин сам рассказал правоохранителям о своем прошлом в рядах "ДНР", однако, проведя проверку, полиция приняла решение не освобождать его от уголовной ответственности.

Второй задержанный - 59-летний дончанин - почти год находился в составе "Казачьего Союза войска Донского" в должности водителя. В его обязанности входило перевозить командиров боевиков к месту назначения. Мужчина был задержан правоохранителями при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ Новотроицкое.