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Почти половина украинцев не хочет оформлять биометрические паспорта

Четверг, 22 июня 2017, 00:34

Почти половина граждан Украины вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Радио Свобода.

По данным социологов, загранпаспорт на сегодня имеют 34% населения, 7% из них  имеют новый биометрический загранпаспорт.

Как свидетельствуют результаты опроса, 45% респондентов вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта, 13% еще не решили.

При этом 28% опрошенных ответили, что намерены сделать такие документы, но позже, а 7% собираются изготовить зарубежные биометрические паспорта именно в этом году.

Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года, были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как известно, 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинсцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" вне ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.

Воспользоваться безвизовым режимом с ЕС украинцы могут только при наличии биометрического паспорта.

Темы: ЕСвизы
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