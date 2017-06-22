Почти половина украинцев не хочет оформлять биометрические паспорта

Почти половина граждан Украины вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Радио Свобода.

По данным социологов, загранпаспорт на сегодня имеют 34% населения, 7% из них имеют новый биометрический загранпаспорт.

Как свидетельствуют результаты опроса, 45% респондентов вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта, 13% еще не решили.

При этом 28% опрошенных ответили, что намерены сделать такие документы, но позже, а 7% собираются изготовить зарубежные биометрические паспорта именно в этом году.

Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года, были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как известно, 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинсцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран "шенгенской зоны" вне ЕС. Этот режим пока не касается так называемых "заморских владений" Нидерландов и Франции.

Воспользоваться безвизовым режимом с ЕС украинцы могут только при наличии биометрического паспорта.