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Порошенко обсудил с Лагард земельную и пенсионную реформы

Четверг, 22 июня 2017, 06:24

В повестке дня встречи президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард стояли вопросы пенсионной и земельной реформы и борьба с коррупцией.

Об этом сообщает Голос Америки.

В ходе своего визита в США Порошенко провел во вторник встречу в Вашингтоне с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Как сообщают в МВФ, собеседники обсуждали поддерживаемую фондом программу кредитования и финансовой помощи Украине. Лагард отдала президенту Порошенко должное за до сих пор достигнутый прогресс в воплощении реформ в жизнь.

На повестке дня встречи стояли вопросы пенсионной и земельной реформы и меры по ускорению приватизации и заверения конкретных результатов по борьбе с коррупцией.

Порошенко и Лагард указали на необходимость ускорения темпа реформ для достижения более мощного и всеобъемлющего экономического роста, - сообщили в МВФ.

Сам Порошенко на своей странице в facebook поблагодарил Лагард "за ее личный вклад в поддержкe Украины".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВФпенсионная реформаземля
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