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Пинзеник думает, что с пятью депутатами могут разобраться до каникул

Четверг, 22 июня 2017, 10:30

В регламентный комитет Верховной Рады пока не поступило ни одно представление о лишении неприкосновенности депутатов от Генпрокуратуры.

Об этом заявил первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник.

"На данный момент никаких документов, которые касаются представлений о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины,… нет", - заявил Пинзенник.

При этом  он допускает, что парламент рассмотрит представление Генпрокуратуры до конца текущей сессии (до 15 июля).

Пинзеник напомнил, что, согласно регламенту, у депутатов будет 5 дней для дачи пояснений по представлениям, а у комитета - не более 20 дней для их рассмотрения.

"Я думаю, что на этой сессии комитет успешно рассмотрит эти представления. Относительно рассмотрения в зале, то это вопрос к согласительному совету депутатских групп и фракций. Я думаю, что тайминг мог бы позволить рассмотреть и на этой сессии", - сказал он.

Пинзеник заверил, что сделает со своей стороны все возможное, чтобы при рассмотрении представлений все было в рамках закона.

Как сообщалось, в среду вечером пресс-секретарь председателя парламента Андрея Парубия Андрей Ковалев сообщил, что представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду и спикер направил их в регламентный комитет. По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

Интерфакс-Украина, Украинские новости

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Темы: Верховная РадаГенпрокуратура
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