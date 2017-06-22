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Порошенко встретится с Макроном 26 июня

Четверг, 22 июня 2017, 12:38

Телефонный разговор в "нормандском формате" планируется на следующей неделе, а 26 июня президент Петр Порошенко встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сказал президент Украины во время совместного брифинга с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

"Я подтверждаю, что мы имеем эффективную координацию. И 26 числа (июня - ред.) нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. У него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к телефонному разговору на следующей неделе в "нормандской формате". Это важные и эффективные недели для Украины и Европы", - сказал Порошенко.

Как известно, 20 июня президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Украинская правда

Темы: ФранцияПорошенко
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