СМИ: Человек Ляшко может получить 400 га под добычу янтаря

Компания экс-помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко "Экологические технологии и строительство" находится в процессе получения более 400 гектаров в селе Белка Житомирской области под добычу янтаря.

Об этом говорится в расследовании программы "Слідство.Інфо".

Чтобы получить землю, частная компания гарантировала немалые инвестиции в село – 5 млн гривен в год на финансирование социальных проектов.

В то же время журналисты зафиксировали полный текст социального соглашения сельской общины с компанией, которое лоббировал сельский председатель Виталий Уманец.

"Как видим, общине гарантируют лишь сто тысяч гривен. Обещанные же 5 млн в год фирма инвестирует в Белку с доходов на территории села, если такие конечно будут", - говорится в сюжете.

Вышеупомянутое социальное соглашение с "Экотехстрой" именно в таком виде жители Белки согласовали на собрании села. Правда, есть сомнения относительно правомочности этого собрания, поскольку на нем присутствовали только 88 человек из 267 избирателей, а должно быть не менее 51% от всего количества избирателей.

За подписание соглашения среди других выступал и Илья Смычок - депутат от фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Житомирском областном совете.

При этом стоит отметить, что одним из основателей компании "Экологические технологии и строительство" является Анатолий Капустюк, 98-й номер в списке "Радикальной партии Олега Ляшко" на выборах в парламент 2014 года. После неудачной попытки получить депутатский значок, Капустюк стал помощником самого лидера фракции.

Офис компании "Экологические технологии и строительство" зарегистрирован по тому же адресу, что и здание сельского совета. Представителей компании журналистам найти не удалось.

В то же время "Слідство.Інфо" вышло на основателя компании в социальной сети. Интервью на камеру Капустюк давать отказался, но согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию, в социальной сети.

Он подтвердил, что "Экотехстрой" получила согласование Житомирского облсовета на пользование недрами, но отметил, что до получения специального разрешения нужно пройти еще долгий путь.

"Господин Капустюк не лукавит, ведь на момент нашего с ним общения статус их заявки на сайте "Геоинформ Украины" указывал на то, что дело было возвращено заявителю", - отмечают журналисты.

Сам Олег Ляшко подтвердил, что Капустюк был его помощником до конца 2015 года, но добавил, что не знает о том, что компания его бывшего однопартийца при поддержке местного отделения Радикальной партии получила 400 гектаров земли в Житомирской области.

"Мне об этом ничего не известно. Спасибо что сообщили. Разберемся", - сказал он.