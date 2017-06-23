НСЖУ назвал чрезвычайной ситуацией обыск в "Страна.ua"

Национальный союз журналистов считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции "Страна.ua" и задержание главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы.



Об этом в Facebook написал 23 июня председатель НСЖУ Сергей Томиленко



"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора – чрезвычайная ситуация!

Особенно учитывая, что "Страна.ua" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников", – пишет Томиленко.



По словам председателя НСЖУ, силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений.



"Но ко всему, уже мы говорим о факте – недопуске адвокатов и ночной силовой спецоперации. Редакционная политика этого интернет-издания, безусловно, вызывает много вопросов. Но она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами, обществом. Если есть нарушение закона – то только тогда включается государство", – отмечает он.



Томиленко считает неприемлемой ситуацию, когда Генпрокуратура "борется за "лайки" в Фейсбуке тех, кому не нравится редакционная политика "Страна".



"Международные партнеры НСЖУ уже встревожены ночными обысками и задержаниями. И требуют, как и мы, аргументированных объяснений именно такому поведению силовиков. И спрашивают, не является ли эта ситуация проявлением избирательности", – отмечает глава союза журналистов.



Как сообщалось ранее, ни одно из преступлений, совершенных против сотни журналистов за время событий Евромайдан, не раскрыто.



Украинская правда