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Группа французских политиков собралась в Донецк "поддержать росармию

Пятница, 23 июня 2017, 09:35

Группа французских депутатов местного уровня, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, в четверг 22 июня вылетела в Москву, откуда собирается отправиться в оккупированный Донецка.

Об этом сообщает La Provence.

В группу политиков вошли Кристиан Борелли, член муниципального совета коммуны Витроль, представитель "Республиканцев", Кристиане Пужоль, член совета департамента Буш-дю-Рон от партии "Вставай, Франция!", и ее муж, а также Убер Файяр, президент местного отделения партии "Национальный центр независимых и крестьян" департамента Буш-дю-Рон.

22 июня они отправились из Марселя в Москву, откуда отправятся в Донецк. Как цитирует политиков издание, целью визита является "поддержка российской армии, которую постоянно бомбардирует Украина, несмотря на Минские договоренности".

По информации издания, они пробудут в Москве с 22 по 24 июня. В российской столице у них запланирован ряд встреч, в частности, с председателем комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Слуцким.

В Донецке французские депутаты планируют встретиться с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко, отмечает издание.

"Европейская правда"

Темы: ДонбассДонецкФранция
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