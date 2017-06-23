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Генпрокурор заявил о "необходимости прекратить вакханалии обысков"

Пятница, 23 июня 2017, 16:18

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "необходимости прекращения вакханалии обысков", потому что он "не удовлетворен тем, что так называемые маски-шоу происходят ежедневно в десятках-десятках предприятий".

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с прокурорами в пятницу.

"Поэтому прямо здесь, на совещании я подписал документ о том, что любые обыски у крупных налогоплательщиков будут происходить исключительно с разрешения руководства Генпрокуратуры. Соответственно, крупные налогоплательщики областей - с разрешения соответствующих руководителей областей. Ну, и все остальные мелкие предприятия - руководителей местной прокуратуры", - сказал Луценко.

Кроме того, генпрокурор направит квалифицированные справки о нарушении правоохранителей в Квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров, которая определит меру наказания.

На самой встрече генпрокурор привел примеры нарушений правоохранителей из каждой области. По его мнению, есть недостаточный контроль за деятельностью Нацполиции. Он также обратил внимание на нарушения сокрытия преступлений и их переквалификацию, что ведет к безответственности.

"С моей точки зрения, это общая ответственность и тех полицейских или следователей, которые не регистрируют дело, и того прокурора, который позволяет это сделать", - заявил Луценко.

"Все должностные лица, которые к этому причастны, понесут наказание, определенные специально созданной квалификационно-дисциплинарной комиссией <...> Моя задача предоставить им квалифицированные справки о нарушениях, а они примут решение о мере наказания вплоть до снятия занимаемых должностей", - добавил генпрокурор.

Олег Твердь, для УП

Темы: Луценко
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