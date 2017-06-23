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Рыбалка ответил Луценко о компании в Липецке

Пятница, 23 июня 2017, 18:12

Народный депутат фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко, что он владеет предприятием в российском Липецке.

Такое заявление он сделал в своем Facebook.

"Я хочу заверить вас, что ни я, ни моя семья не владеют предприятиями на территории Российской Федерации. Эту информацию я считаю очередным давлением на меня как на оппозиционного политика, а также на всю нашу фракцию "Радикальной партии", - заявил Рыбалка.

"Я требую от господина Луценко публично извиниться за эту ложь. Иначе я буду вынужден подать в суд, и у меня есть уверенность на сто процентов - мы его выиграем", - добавил нардеп.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

Как известно, в апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбака.

Ранее в октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи депутата Сергея Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки, собранной с украинцев.

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Темы: РосcияпрокуратураВерховная Рада
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