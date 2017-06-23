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День в АТО: 18 обстрелов, больше всего - на Луганском направлении

Пятница, 23 июня 2017, 18:44

Пророссийские боевики 18 раз обстреляли опорные пункты ВС Украины в пятницу.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования только два раза открывали огонь по украинским оборонным укреплениям.

Однако оба обстрела были осуществлены из 122-мм артиллерийских систем, из которых боевики еще ночью ударили по позициям ВСУ в районе Широкино и Водяного.

На Донецком направлении пророссийские НВФ прибегали к вооруженным провокациям северо-восточнее Авдеевки - вблизи поселков Каменка и Новоселовка Вторая. Еще до рассвета они трижды открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку этих населенных пунктов из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 На Луганском направлении, согласно информации, зафиксировано больше всего вражеских обстрелов.

"В частности, в районе Бахмутской трассы незаконные вооруженные формирования неоднократно в течение дня накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, 122-мм артиллерии позиции украинских воинов, которые держат оборону в близи Крымского. Там же со 120-мм минометов противник бил по нашим опорным пунктам неподалеку Новотошковского, а в Попаснянском районе - вблизи Новоалександровки", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров в районе Новозвановки, Счастья, Лобачево и Нижнетеплого.

Вследствие вражеских обстрелов в пятницу ни один военнослужащий ВС Украины не пострадал.

Украинская правда

Темы: АТО
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