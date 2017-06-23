От взрыва в Мариуполе пострадали 7 полицейских – Аброськин

В результате взрыва в Мариуполе, на Приморском бульваре, в пятницу вечером пострадали семь полицейских.

Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, информация о взрыве появилась в 17:14.

Впоследствии выяснилось, что он произошел на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прибывший в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города.

"В настоящее время семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", - написал Аброськин на Facebook.

Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области.

"Предварительно можно сказать, что произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. На все вопросы будут ответы по окончании осмотра места происшествия и выводов эксперта", - отметил руководитель полиции.

Украинская правда