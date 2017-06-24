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Руководителю "Самообороны Крыма" сообщили о подозрении - ГПУ

Суббота, 24 июня 2017, 14:32

Прокуратура АР Крым сообщила одному из руководителей "Самообороны Крыма" о подозрении.

Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Установлено, что один из так называемых ротных "Самообороны Крыма" совместно с другими членами этого формирования в начале марта 2014 года в Симферополе из хулиганских побуждений, используя специально приспособленный и заранее заготовленный предмет, нанесли телесные повреждения гражданину Украины, который находился на территории полуострова Крым с целью поддержки украинских военных и проукраинских активистов. Сейчас он является народным депутатом Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также установлено, что этот же "ротный" причастен к незаконному лишению свободы, что сопровождалось пытками и нанесением телесных повреждений,  гражданина Украины, который также выражал свою проукраинскую позицию на территории АР Крым.

"В отношении представителя указанного незаконно созданного вооруженного формирования составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Решается вопрос об объявлении указанного лица в государственный и международный розыск", - говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: Крымпрокуратура
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