Руководителю "Самообороны Крыма" сообщили о подозрении - ГПУ

Прокуратура АР Крым сообщила одному из руководителей "Самообороны Крыма" о подозрении.

Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Установлено, что один из так называемых ротных "Самообороны Крыма" совместно с другими членами этого формирования в начале марта 2014 года в Симферополе из хулиганских побуждений, используя специально приспособленный и заранее заготовленный предмет, нанесли телесные повреждения гражданину Украины, который находился на территории полуострова Крым с целью поддержки украинских военных и проукраинских активистов. Сейчас он является народным депутатом Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также установлено, что этот же "ротный" причастен к незаконному лишению свободы, что сопровождалось пытками и нанесением телесных повреждений, гражданина Украины, который также выражал свою проукраинскую позицию на территории АР Крым.

"В отношении представителя указанного незаконно созданного вооруженного формирования составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Решается вопрос об объявлении указанного лица в государственный и международный розыск", - говорится в сообщении.

Украинская правда