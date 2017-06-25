В Попасной открыли патрульную базу ОБСЕ

В субботу, 24 июня, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открыла новую передовую патрульную базу для размещения группы наблюдателей в Попасной Луганской области.

Об этом сообщает ОБСЕ на странице в Facebook.

"Новая ППБ позволит расширить присутствие Миссии в одном из районов, где происходит большинство случаев огневой активности в Луганской области, а также более оперативно реагировать на сообщения об инцидентах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 сотрудников миссии будут круглосуточно находиться на новой базе. Ротация наблюдателей будет осуществляться каждые 5 дней.

Шесть патрульных баз ОБСЕ уже работают в подконтрольных украинскому правительству районах: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской и Счастье (две последние были временно перемещены).

Кроме того, три базы работают на оккупированных территориях: в Кадиевке, Горловке и Дебальцево.