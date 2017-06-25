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Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море

Воскресенье, 25 июня 2017, 05:34

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о передаче Саудовской Аравии двух незаселенных островов в Красном море.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов - Тиран и Санафир.

Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.

Темы: ЕгипетСаудовская Аравия
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