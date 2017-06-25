Сутки в АТО: 26 обстрелов, двое военных ВСУ погибли

За минувшие сутки, несмотря на перемирие, боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в том числе и из запрещенного оружия.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

В результате обстрелов двое украинских военных погибли, один был ранен, еще двое получили боевые травмы.

На Приморском направлении террористы7 раз открывали огонь.

"На этом участке линии фронта перемирие продержалось практически до шести часов вечера, после чего захватчики до полуночи несколько раз обстреливали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Широкино и Павлополя", - говорится в сообщении.

Боевики били из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики открывали огонь 8 раз.

Один из опорных пунктов ВСУ в южном пригороде Авдеевки сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов боевики вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого.

В районе Невельского "работал" снайпер. По украинским военным в районе Каменки боевики били из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также уже поздно вечером из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса были обстреляны украинские опорные пункты в южном пригороде Авдеевки.

На Луганском направлении террористы били 11 раз.

"Еще в начале суток боевики обстреляли украинских воинов в районе Катериновки из минометов калибра 120 мм. Из минометов такого же калибра, а также менее мощного калибра 82 мм и 100 мм артиллерии, оккупанты уже вечером дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО вблизи Троицкого", - отметили в штабе.

Кроме того, в течение минувших суток боевики били неподалеку Крымского, Новотошковского, Новоалександровки и Новозвановки из разнообразного пехотного вооружения и БМП.

Как сообщалось, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.