В Пакистане более 120 человек сгорели заживо

По меньшей мере 123 человека сгорели заживо и десятки получили травмы в результате возгорания и взрыва нефтевоза вблизи Бахавалпура в провинции Пенджаб в Пакистане.

По данным спасательных служб, взрыв произошел в воскресенье утром, когда большое количество людей пришло собрать бензин из танкера, сообщает Al Jazeera.

Местные источники сообщили изданию, что большинство жертв были жителями соседних районов, собирали топливо с нефтяного танкера, который перевернулся на национальной автомагистрали Ахмед Пур Шаркия.

Раненые были доставлены в больницу Бахавалпура и другие медицинские учреждения.

"Количество жертв, как ожидается, возрастет, поскольку многие из пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщает Al Jazeera.

Огонь также уничтожил большое количество мотоциклов и транспортных средств.

Корреспондент издания сообщает, что танкер перевернулся, и "большое количество людей бросилась на место происшествия и начала собирать топливо", которое вылилось из бензовоза.

"Вдруг эту территорию охватило пламя, и большинство людей попали в это пламя. Скорее всего, большинство из них уже несли топливо, поэтому у них не было шансов", - сообщил корреспондент.

Он добавил, что большинство тел сожжено до неузнаваемости.

Также он отметил, что ближайшая больница не имеет ожогового отделения.