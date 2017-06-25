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В Ecolines отказываются перевозить украинцев по безвизу: "У нас свои законы"

Воскресенье, 25 июня 2017, 16:30
В Ecolines отказываются перевозить украинцев по безвизу: У нас свои законы

Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом.

Об этом сообщила Ольга Ленц, пользовательница соцсети Facebook, приведя фотодоказательство - билет с записью об отказе.

По ее словам, в автобус не пустили пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы.

"Вчера моя сестра с мужем, дочерью 12 лет и трехлетним сыном не смогли выехать в Болгарию на отдых. Были куплены заранее билеты на автобус компании Еколайнс, но их не пустила проводница Анна Карпенко, потому что у дочери (в возрасте) 12 лет нет визы. В моей сестры, мужа и сына есть немецкий Шенген. В племянницы виза закончилась как раз перед безвизом.

Звонили в болгарское посольство, в таможенную службу - везде сказали, что можно ехать, безвиз, у ребенка биометрический паспорт. Однако, нет, проводница не пустила", - написала она.

По ее словам, проводница на вопрос о действии безвизового режима между Украиной и ЕС, заявила: "у нас свои законы".

Как можно увидеть из билета, причина отказа в перевозке: "отказ в поездке - нет визы, только биометрия".

Об этом случае уже знают в МИД Украины. И другие пользователи подтверждают, что Ecolines не исключает возможности такого отказа в посадке.

 

"На горячей линии сказали, что у них все решает стюардесса ... Ждем разъяснения и компенсацию и, надеюсь, извинения от автоперевозчика", - написала пользовательница Елена Ващенко.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Европейская правда 

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Темы: ЕСвизыграница
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