Военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек

По состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч жителей Крыма прибыли в части Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные Южного военного округа Минобороны РФ.

"Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию. В Минобороны РФ сообщили, что для прохождения службы в Черноморском флоте прибыло более 1,7 тысяч новобранцев, или примерно 65% от общего числа призывников", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

Как ранее отмечалось в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы РФ.