Порошенко рассказал об угле из США и визите министра энергетики в августе

Украина достигла договоренности с США о возможности закупки 2 млн тонн угля.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 25 июня.

"Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса ... Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании (США) по конкурентным ценам ... При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 миллионов тонн угля", - сообщил президент.

По его словам, "для этого созданы все условия, сейчас только должны заключаться контракты".

Также президент сообщил, что будет увеличена доля американских поставщиков ядерного топлива - компании Westinghouse - в Украине.

"Надеюсь, это (увеличение) нам удастся довести до 55%", - добавил Порошенко.

Также он сообщил, что достигнута договоренность о визите министра энергетики США Рика Перри в Украину в августе текущего года.

"У нас есть много о чем говорить, и в частности об участии американских компаний в приватизации украинских энергетических компаний - как энергосбыта, так и энергогенерации", - сообщил президент.

Как известно, 20 июня президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США встретился с министром энергетики США Риком Перри. В ходе время встречи стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Украинская правда