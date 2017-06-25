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АТО: Боевики не соблюдают "хлебное перемирие"

Воскресенье, 25 июня 2017, 18:37

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 4 факта применения боевиками оружия против ВСУ, в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 25 июня.

На Приморском направлении боевики вели огонь после полуночи из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя. 

В направлении Донецка перемирие было нарушено дважды, возле Авдеевки - в районе н.п. Каменка. В частности обстрелы велись из стрелкового оружия и из 82-мм минометов.

На луганском направлении зафиксирован вражеский обстрел из стрелкового оружия вблизи н.п. Желтое.

Ни на одну вооруженную провокацию силы АТО огонь в ответ не открывали.

Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки несмотря на перемирие боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в том числе и из запрещенного вооружения. 

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
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