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В Стамбуле полиция разогнала участников запрещенного гей-парада

Понедельник, 26 июня 2017, 01:57

В Турции полиция в Стамбуле помешала активистам провести запрещенный марш за права ЛГБТ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Организаторы марша пообещали пройтись маршем на центральной площади Таксим, несмотря на запрет проводить гей-парад из-за проблем с безопасностью после угроз ультранационалистической группы.

Силовики не позволили группам людей перейти на проспект Истикляль, где организаторы планировали провести митинг.

Как заявили активисты и свидетели, полицейские стреляли резиновыми пулями, чтобы разогнать одну из групп людей, задержали нескольких человек.

Гей-парад в Стамбуле проходил более десяти лет до 2015 года, тогда полиция помешала проведению парада, использовав слезоточивый газ и водометы.

В марте 2014 года в Стамбуле в параде приняли участие до 100 тысяч человек, это стало одним из крупнейших событий "ЛГБТ-прайда" в мусульманском мире.

В Турции гомосексуализм не запрещен, но сообщается об обвинениях в дискриминации геев.

Темы: ТурцияЛГБТ
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