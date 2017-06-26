Недалеко от Одесского НПЗ горит свалка
Понедельник, 26 июня 2017, 13:27
Неподалеку Одесского нефтеперерабатывающего завода горит закрытое городскую свалку.
Об этом сообщает "Думская".
"В жилом секторе, что примыкает к свалке, наблюдается задымление и ощущается стойкий запах гари", - говорится в сообщении.
В ГСЧС Одесской области сообщают, что на площади 1,5 квадратных метров горит сухая трава и деревья, а на месте работают пожарные.
Как сообщалось, 21 июня в Закарпатской области возле села Дубровка горел полигон твердых бытовых отходов.