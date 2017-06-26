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С 2014 года в Украине за посты в соцсетях вынесли 36 приговоров

Понедельник, 26 июня 2017, 13:31

С 2014 года в Украине было вынесено 36 приговоров по статье о "призывах к свержению власти", которые были высказаны в соцсетях.

Об этом говорится в статье DW.

Указывается, что по информации СБУ, против администраторов сепаратистских групп с начала года открыты 28 уголовных производств за распространение призывов к насильственному свержению конституционного строя или захвату власти - преступления, предусмотренного статьей 109 УКУ.

"DW нашла в открытом реестре судебных решений более 50 приговоров по данной статье, вынесенных судами с весны 2014 года. Из них 36 так или иначе связанные с распространением соответствующих призывов через социальные сети", - говорится в статье.

В то же время отмечается, что почти половина таких приговоров касается администраторов сепаратистских групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые действовали в Киеве, Черкасской, Житомирской, Закарпатской и других областях.

Отдельные производства касались не администраторов таких групп, а граждан, которые делали репосты сепаратистских материалов на собственных страницах в "Вконтакте" или "Одноклассниках".

"Наличие у обвиняемых от нескольких десятков до нескольких сотен друзей или подписчиков позволила суду трактовать такие действия как "распространение призывов", - говорится в статье.

В то же время, как пишет издание, приговоры по этой статье были вынесены не только за сепаратистскую деятельность.

"Так, в феврале 2016 Заречный суд города Сумы рассматривал дело 22-летнего студента, который на своей странице "ВКонтакте" под ником "Богдан Мазепа" перепостил сообщение одной из националистических групп. "Спокойной ночи, не дадим возродиться совке, не дадим толерантной Европе заставить нас принять беженцев. Свергнем правительство и установим ЛИЦО_3 во главе с повстанцами", - цитируется призыв в решении суда. Этот и еще несколько сообщений были расценены судом как призывы к свержению существующего конституционного строя.

Указывается, что предметом исследования следствия становятся даже комментарии в публичных сообщениях.

"Примером может стать дело ужгородского музыканта Юрия Б., который в январе 2017 прокомментировал пост в Facebook-группе "Пересичка "Ужгород" с призывом собраться на митинг под Закарпатской облгосадминистрацией. "Если хотите порядкя, то надо брать всем в руки оружие и валить ту всю братию, если нет, то зачем эти призывы", - написал Б. в комментариях, что было квалифицировано следствием и судом как публичный призыв к захвату власти", - говорится в статье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: интернетсоцсетисепаратизм
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