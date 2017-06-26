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Макрон назвал Россию агрессором и захватчиком Крыма

Понедельник, 26 июня 2017, 14:51

Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию страной, которая осуществляет агрессию на Донбассе и отобрала у Украины Крымский полуостров.

Об этом он заявил 26 июня на пресс-конференции во Франции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Надо понимать, что агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем аннексию Крыма, что она незаконна. Мы знаем, кто развязал войну. Мы должны из этого выйти в рамках достигнутых соглашений", - отметил французский лидер.

По мнению Макрона, минский формат решения проблем Донбасса не идеален, но пока лучших предложений нет.

К тому же, считает президент Франции, в Минске можно достичь успеха, если все стороны процесса приложат усилия для выполнения условий минских договоренностей.

Как сообщалось, еще будучи кандидатом в президенты Франции Макрона заявлял, что не будет подчиняться диктату Путина и призывал Россию соблюдать обязательства по Донбассу.

Для написания новости использовался перевод телеканала "112 Украина".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ФранцияКрымРосcияДонбасс
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