Вторник будет с дождями и бурями в Украине

Во вторник, 27 июня, в Украине будет преимущественно дождливая погода при температуре воздуха от 23 до 33 градусов тепла.



Без осадков синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют лишь на Волыни и в Ровенской области.



Жарче всего будет в Запорожской и остальных восточных областях, на юге и Закарпатье.

Погода 27 июня

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.



В ночь на вторник в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем ​​– в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.



Прогноз для Киева

Кроме того, в карпатском регионе сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах – угроза формирования селевых потоков.