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Директора лицея в Харьковской области подозревают в краже 46 тонн урожая

Понедельник, 26 июня 2017, 18:56

54-летнего директора одного из профессиональных лицеев Харьковщины подозревают в присвоении имущества учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что служащий присвоил часть урожая подсолнечника 2016 года, принадлежавшего лицею и собранного на полях учебного заведения.

По предварительным данным, вес присвоенного урожая составляет более 46 тонн. Стоимость - почти 430 тыс. грн.

Прокуратура направила в Лозовской горрайонный суд области ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: Харьков
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