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Солдата приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сержанта

Понедельник, 26 июня 2017, 20:29

Солдата одной из воинских частей, дислоцированных в Херсонской области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры южного региона Украины.

Правоохранители установили, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил два выстрела в своего сослуживца.

От полученных телесных повреждений младший сержант умер за несколько минут.

Украинская правда

Темы: Херсонская областьубийствоВооруженные силы
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