Украина призвала ООН усилить давление на РФ из-за пыток украинцев

МИД Украины призвала ООН усилить давление на Россию из-за пыток незаконно удерживаемых украинцев.

Данное заявление опубликовано на сайте МИД Украины по случаю Международного дня поддержки жертв пыток, который отмечается 26 июня.

"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз привлекает внимание международного сообщества к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны Российской Федерация как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане нашего государства на Востоке Украины, а также в оккупированной Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что, несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества освободить незаконно удерживаемых украинцев, "российское руководство продолжает использовать граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства".

"Призываем государства-члены ООН консолидировать усилия для усиления давления на Российскую Федерацию и заставить ее соблюдать свои международно-правовые обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", - заявили в МИД.