Из-за непогоды погибла девушка. 86 населенных пунктов без света

В Черкасской области от падения дерева в непогоду погибла 18-летняя девушка.



По состоянию на 7 утра 27 июня обесточены 86 населенных пунктов в Хмельницкой, Черкасской и Винницкой областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"В период с 26 на 27 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Хмельницкая – 32 н.п., Черкасская – 32 н. п. и Винницкая - 22 н.п", – говорится в сообщении.



К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.



"На территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) погиб 1 человек, произошло падение 147 деревьев, повреждено 66 кровель жилых домов и 3 объектов социально-бытовой сферы", – говорится в сообщении.



В Черкасской области в 2 районах области упало 18 деревьев (с. Липлявое, с. Грищенцы, с. Литвинец и с. Оксанино), в результате чего погиб 1 человек (девушка 1999 г.р.).



В Киевской области в с. Липовец и с. Зеленьки повалено 80 деревьев, повреждены шиферные и металлические кровли на 66 частных жилых домах;



В Каменце-Подольском вечерним ураганом повалило 70 деревьев. Кое-где был град. Новоплановский мост в городе был похож на водопад.

Буря в Хмельницкой области ГСЧС

Ветер сорвал 35 листков шифера кровли общеобразовательной школы в с. Княжполь, 10 листков шифера школы в с. Каменка и повредил 200 кв. м металопрофильного покрытия кровли здания сельсовета Каменки.

Всего в Хмельницкой области повреждено 18 линий электропередач 10 кВ.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 68 ​​человек и 19 единиц техники.