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День Конституции будет жарким, на юге и востоке дожди

Вторник, 27 июня 2017, 15:44

28 июня, когда Украина отмечает День Конституции, в южных и восточных областях ожидаются дожди, на остальной территории – ясно.

Украинский гидрометцентр прогнозирует довольно жаркий день, преимущественно от 29 до 33 градусов.

Только в Одесской, Черниговской и Сумской областях ожидают 27-29 градусов днем.

Погода 28 июня
Погода 28 июня

Сильного ветра не прогнозируют, хотя еще на 27 июня в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях прогнозировали грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На 29 июня предварительно прогнозируют грозы западным областям.

Прогноз на 29 июня
Прогноз на 29 июня



В Киеве и области следующие два дня, по прогнозам, без осадков – и с четверга на пару градусов потеплеет.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Как известно, День Конституции в Украине – официальный выходной.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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