Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве найден застреленным иностранец

Вторник, 27 июня 2017, 17:48

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства убийства иностранца.

Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.

Тело 27-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в квартире.

По словам знакомых потерпевшего, гражданин другого государства арендовал квартиру в доме на улице Голосеевской, а с понедельника перестал выходить на связь. Когда они попали в помещение, обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями головы, грудной клетки и руки.

Во время осмотра квартиры полицейские изъяли сумку, где были предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова и патроны к ним. Эти вещи изъяли и направили на экспертизу.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства и выясняются обстоятельства происшествия.

 

Полицейские устанавливают лицо или лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Украинская правда

Темы: Киевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Киев
Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на герб Украины
В Киеве чиновник завладел укрытиями и зданиями одного из министерств
Гибель мужчины в пожаре ночью не связана с атакой РФ на Киев – ГСЧС
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: