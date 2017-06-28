США планируют стать глобальным поставщиком сжиженного газа

США смогут стать чистым экспортером энергоносителей уже в 2020 году и планируют выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявили в Белом доме, передает Интерфакс-Украина.

"Являясь чистым импортером (энергоресурсов - ИФ), начиная с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году", - говорится в сообщении Белого дома, распространенном во вторник.

В сообщении также отмечается, что "газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ".

Как подчеркивается в документе, экспорт СПГ США с 2016 до 2040 года может "увеличить на $118 млрд доходы федерального бюджета".