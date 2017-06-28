Прокуратура Крыма привлечет NASA к расследованию дела Керченского моста

В рамках расследования уголовного производства по строительству моста через Керченский пролив будут привлекаться как национальные так и иностранные специалисты.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В прокуратуре подчеркивают, что строительство моста через Керченский пролив вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей.

В рамках производства по этому делу проводятся следственные действия, среди основных направлений которых: проведение всех необходимых экспертиз, определение убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях.

"Мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и других. Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей. В свою очередь, субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия ", - отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Ранее прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста.

Как известно, компании причастные к строительству Керченского моста попали под санкции США в отношении России за аннексию полуострова.