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Во Львове говорят, что очистили 42% площадок для мусора

Среда, 28 июня 2017, 18:33

Во Львове от мусора очищены 42% перезагруженных мусорных площадок.

Об этом 28 июня, сообщили во Львовской ОГА.

"Львовская ОГА координирует вывоз мусора из Львова уже 6 дней, за это время удалось выгрузить на полигоны области 1765 тонн отходов", - сообщил вр.и.о. директора департамента ЖКХ Львовской ОГА Тарас Зозуля.

По данным администрации, перевозчики привлекают дополнительную спецтехнику для вывоза мусора и работают в усиленном режиме.

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Как известно, мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областных и местных органов власти принять львовское мусора, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

Глава ЛОГА обратился к Садовому с просьбой делегировать на ЛОГА полномочия вывоза мусора из города.

По словам главы ЛОГА, городские власти предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для облгосадминистрации, пока она будет выполнять функции вывоза мусора. Со своей стороны, администрация обязуется за 20 дней вывезти накопленный в городе мусор, а также до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

21 июня вице-премьер Геннадий Зубко пообещал помочь Львову решить мусорные проблемы, но попросил убрать по этому вопросу политику и пиар. Позже он заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга.

Украинская правда 

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Темы: Львовместная власть
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