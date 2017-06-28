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АТО: 11 обстрелов, потерь нет

Среда, 28 июня 2017, 18:48

В течение дня среды в зоне АТО зафиксировано 11 вражеских обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

В штабе отметили, что почти половина обстрелов проходила с применением противником минометов различных калибров.

На Приморском направлении ночью боевики, используя 120-мм минометы и противотанковые гранатометы, совершили обстрел невысокой интенсивности украинских позиций в районе Лебединского.

Утром из минометов калибра 82 мм оккупанты били по одному из опорных пунктов сил АТО вблизи Гнутово. А уже после обеда из таких же минометов выпустили более полдесятка мин по защитникам Красногоровки. Обстрел противник вел с западных окраин временно оккупированного Донецка.

"В то же время захватчики ударили с миномета калибра 120 мм по жилому кварталу Красногоровки. К счастью, в результате прилета вражеской мины никто из местных жителей не пострадал", - отметили в штабе.

На Донецком направлении боевики открывали огонь дважды. Сначала, еще до рассвета, бандиты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли один из украинских опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки. А уже во второй половине дня из минометов калибра 120 и 82 мм открывали огонь вблизи Каменки.

На Луганском направлении в среду зафиксировано больше всего вражеских обстрелов. В частности, под огонь из 82-мм минометов и вооружения БМП противника попали оборонительные укрепления ВСУ вблизи Крымского. Кроме того, в районе Крымского, а также Старого Айдара и Новотошковского, подразделения российско-оккупационных войск обстреливали позиции сил АТО из гранатометов различных модификаций. Из стрелкового оружия оккупанты открывали огонь неподалеку н.п. Шаров Кут.

Украинская правда

Темы: АТО
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